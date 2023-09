Loi sur une "aide active à mourir" : "Avec la vie, on ne joue pas", répète le pape François dans l'avion qui le ramène à Rome

Un projet de loi en France pourrait autoriser une "aide active à mourir". Le pape François assure que ce sujet n'a pas été abordé dans l'entretien qu'il a eu avec Emmanuel Macron à Marseille. Mais il a abordé le sujet lors d'une conférence de presse.

Moins de 20 minutes de conférence de presse pour ce vol très court : dans l’avion du retour entre Marseille et Rome, samedi 23 septembre, comme c’est la tradition, le pape a répondu aux journalistes, après un voyage d’un peu plus de 24 heures très denses. Parmi les quelques sujets abordés lors de cette conférence de presse, le projet de loi sur la fin de vie, en France.

François avait déjà exprimé samedi matin à Marseille son désaccord en général avec toute aide active à mourir. Il l'a redit avec force dans l'avion. Non, il n'en a pas parlé avec Emmanuel Macron lors de leur tête-à-tête en fin de matinée, assure-t-il. Ce ne sont pas les échos de l'Elysée. Mais le pape ajoute, en parlant d'un précédent rendez-vous avec le président français, en octobre dernier : "Quand il est venu au Vatican, je lui ai dit mon avis, clairement : avec la vie, on ne joue pas ! On ne joue pas. Ni au début ni à la fin." À six reprises, il répétera cette expression : "On ne joue pas".

Un projet de loi devait théoriquement être présenté avant la venue du pape, mais il a été décalé. Ce texte, qui pourrait aller jusqu'à inclure une "aide active à mourir", ouvrirait un nouveau droit uniquement aux personnes majeures, atteintes d'une maladie incurable et au pronostic vital engagé à "moyen terme". Dans son discours samedi matin, le souverain pontife a pourfendu "la perspective faussement digne d'une mort douce, en réalité plus salée que les eaux de la mer".

Et puis, même sans être interrogé directement sur le sujet, "Papa Francesco", pour reprendre les cris du Vélodrome, voulait à nouveau samedi soir, parler de la ville de Marseille. Quelques heures après la messe unique dans ce stade. Marseille et sa culture de la rencontre, de l'entraide, de la créativité. "Un port, qui est un message pour l'Europe."