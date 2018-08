L’Eurozapping : fin de grève en Espagne, la monnaie turque s’effondre

En Espagne, on crie victoire. Les taxis ont décidé de mettre fin à leur mouvement de grève. Un accord a été trouvé avec le gouvernement : ils ont obtenu l’autorisation pour les régions de limiter le nombre de VTC. Un premier pas dans la défense de leur métier contre Uber, mais aussi un soulagement pour les nombreux touristes.



La Turquie en colère

En Turquie, la colère. Donald Trump a décidé de sanctionner le pays et c’est le cours de la livre s’est effondré depuis. Les avoirs des ministres de la Justice et de l’Intérieur ont été confisqués. Trump leur reproche l’incarcération d’un pasteur américain poursuivi pour terrorisme et espionnage. Les Turcs dénoncent l’attitude des alliés de l’OTAN. Erdogan a menacé de prendre des mesures de rétorsion.

Enfin au Vatican, la peine de mort a été rayée du catéchisme. Pour la première fois, le Pape appelle l’Église à l’abolir dans tous les pays, afin que la vie soit respectée en toutes circonstances.

