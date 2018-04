L’Eurozapping du Soir 3 : scandale sexuel en Allemagne et mea culpa du pape

En Allemagne, un procès hors norme a lieu. Celui d’une mère et de son compagnon qui ont loué leur enfant à un réseau de pédophiles. Devant les juges, cet homme de 41 ans pédophile notoire et déjà condamné a reconnu avoir poussé sa campagne à prostituer son fils. Le garçon de neuf 9 ans était exhibé sur internet et vendu à des clients à travers l’Europe. Il y a eu une "défaillance des services sociaux", ont précisé les juges. L’homme risque la prison à vie. Au Chili, le Pape a fait son mea culpa. Il a reconnu avoir sous-estimé la pédophilie au sein de l’Église. À l’époque, il avait soutenu un évêque qui avait couvert un vieux prêtre pédophile. Désormais, des témoignages recueillis l’accablent.

Poison soviétique

En Grande-Bretagne, la nature du poison qui a tué Sergueï Skripal a été dévoilée : il s’agit bien d’un gaz militaire de l’époque soviétique. "Cela prouve l’audace du Kremlin et le peu de cas qu’il fait des règles internationales", ont indiqué les autorités. La Russie continue de nier. Enfin en Pologne, une marche des justes. Le président polonais et son homologue israélien se sont accordé pour dire "plus jamais ça".

