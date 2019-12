VIDEO. Dans son message de Noël, le pape François souhaite une sortie de crise au Liban, pays "d'harmonieuse existence"

Dans son traditionnel message "Urbi et Orbi" de Noël, sur la place Saint-Pierre de Rome, le souverain pontife argentin a aussi eu une pensée de "soutien pour le peuple libanais, afin qu'il puisse sortir de la crise actuelle et redécouvre sa vocation d'être un messager de liberté et d'harmonieuse coexistence pour tous".