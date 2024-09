Le pape François s'envole en Asie et en Océanie pour le plus long voyage de son pontificat

À 87 ans, malgré sa santé fragile, François devient le pape le plus âgé à voyager hors d'Italie.

Le pape quitte Rome lundi 2 septembre en fin d'après-midi pour une tournée en Asie et Océanie. François entame le plus long voyage de son pontificat : 12 jours, quatre pays (Indonésie, Papouasie-Nouvelle Guinée, Timor-Leste, Singapour), 32 000 kilomètres en tout. À 87 ans, malgré sa santé fragile, il devient le pape le plus âgé à voyager hors d’Italie. Un véritable défi.

Le dernier long voyage à la COP28, à Dubai, avait été annulé, en décembre 2023. Après un hiver et un début de printemps faits de difficultés respiratoires, François se sent en mesure de décoller. "À 7h15, l'avion part de Rome, il y a cinq heures de décalage horaire et 13h15 de vol. L'arrivée à Jakarta est prévue à 11h30 le 3 septembre", détaille Matteo Bruni, le directeur de la salle de presse du Vatican.

Une motivation en acier

Mardi, après l’accueil à l'aéroport de Jakarta, en Indonésie, aucun engagement n'est prévu. La clé, c’est la motivation selon le professeur Andrea Ungar qui dirige la société italienne de gérontologie à Florence. Et la motivation de François est en acier. "Sa force, c'est sa volonté de faire le pape, explique-t-il. La motivation est encore plus importante au-delà de 85 ans, quand il faut mobiliser toute son énergie. Ni l'âge, ni même l'état clinique n'empêchent de partir si le voyage est bien organisé."

Un médecin et deux infirmiers accompagnent le souverain pontife. Aucun dispositif supplémentaire par rapport à d’habitude, assure le Vatican, si ce n’est, pour le confort personnel de François, la présence inhabituelle de ses deux secrétaires. Le pape doit utiliser un petit ascenseur pour monter et descendre de l’avion. Jean-Paul II avait 84 ans lors de son dernier voyage. François en aura 88 en décembre.