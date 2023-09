Le pape François arrive en Mongolie et envoie un message de "paix" à la Chine

Le pape a été accueilli avec enthousiasme et espoir par la communauté catholique de Mongolie, nation enclavée entre la Russie et la Chine où il effectue une visite inédite.

Le pape François est arrivé vendredi 1er septembre en Mongolie, première visite pontificale dans cette vaste nation isolée d'Asie. Il a envoyé sur son chemin un message d'"unité et de paix" à la Chine voisine, avec qui il espère améliorer les relations. Le pape a atterri à Oulan-Bator peu avant 10 heures (4 heures à Paris) et a été accueilli par une haie de la garde d'honneur mongole en tenue traditionnelle bleue, rouge et jaune, et la ministre des Affaires étrangères, Batmunkh Battsetseg.

La visite du souverain pontife, âgé de 86 ans, jusqu'à lundi dans ce pays à majorité bouddhiste est un geste de soutien à la petite communauté de catholiques, qui compte environ 1 400 fidèles pour plus de trois millions d'habitants. Mais elle est également stratégique dans le contexte géopolitique. "Il s'agit d'un effort clair du Saint-Siège pour s'occuper de l'Asie centrale et ne pas l'abandonner à la Russie ou à la Chine", analyse pour l'AFP Michel Chambon, spécialiste des catholiques en Asie.

"Vous ne savez pas à quel point c'est difficile"

A un journaliste à bord de l'avion papal qui lui demandait s'il trouvait difficile de faire de la diplomatie, le pape a répondu : "Oui, vous ne savez pas à quel point c'est difficile (...) Il faut parfois avoir le sens de l'humour." Au moment où l'avion survolait la Chine, le pape a envoyé un télégramme de "bons vœux" au président Xi Jinping et au peuple chinois.

François a ensuite été accueilli avec enthousiasme et espoir par cette modeste communauté catholique. "Pour moi, la venue du pape en Mongolie est extraordinaire et je suis heureux de le voir", a confié à l'AFP un retraité, venu souhaiter la bienvenue au souverain pontife.