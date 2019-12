Le message de Noël du pape François

C'est traditionnellement un grand rendez-vous de l'Église catholique que cette messe de la Nativité au milieu de la nuit du 24 décembre. Elle est prononcée par le pape François à la basilique Saint-Pierre devant des milliers de fidèles et des dizaines de milliers de personnes à l'extérieur qui suivent le message du souverain pontif sur des écrans géants.

Message religieux

Cette année, le message est moins politique, moins social qu'à l'accoutumée et plus centré sur le religieux et sur le don avec la parabole du jeune berger qui n'avait pas grand-chose à offrir si ce n'est ses mains pour faire office de berceau à Jésus qui venait de naître alors que les rois mages étaient venus avec des cadeaux précieux.

Le pape François prononcera sans doute un message plus politique mercredi midi au moment de la bénédiction qu'il adresse urbi et orbi, à la ville et au monde. Il y aborde des thèmes comme la paix dans le monde ou la protection des plus faibles. C'est ce qui est attendu sur la place Saint-Pierre devant des milliers de fidèles.