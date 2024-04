Italie : le pape François s'est rendu à Venise, son premier déplacement en sept mois

Image de plus en plus rare, le souverain pontife s'est rendu à Venise (Italie) dimanche 28 avril. Le pape François n'avait pas quitté Rome depuis sa venue à Marseille en septembre 2023.

Sept mois qu'il n'avait pas quitté Rome. Le pape est arrivé dans la matinée du dimanche 28 avril à Venise, en Italie, pour un déplacement éclair. Il a commencé par visiter une prison pour femmes où il a demandé de meilleures conditions de réinsertion pour les détenues. "Il est fondamental que même le système pénitentiaire offre aux détenus et aux femmes détenues des outils et des espaces de croissance humaine, spirituelle, culturelle et professionnelle", a réclamé le pape François.

Une tournée en Asie et en Océanie

Après cette visite, il a présidé une grand-messe en présence de nombreux responsables religieux et politiques pour livrer un appel à la paix. "Je pense à l'Ukraine martyrisée, à la Palestine, à Israël, au peuple Rohingya et à tous les peuples qui souffrent de guerre et de violence", a-t-il déclaré.

Depuis sa visite à Marseille en septembre dernier, le pape François, 87 ans, n'avait plus voyagé. Son état de santé général de plus en plus fragile le force à éviter les déplacements. Au moment de Pâques notamment, le souverain pontife était apparu très fatigué. Cette visite à Venise permet donc de rassurer les fidèles, alors que le Vatican a annoncé que le pape allait entamer une tournée en Asie et en Océanie.