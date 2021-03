VIDEO. Le pape François conclut sa visite historique en Irak devant des milliers de fidèles

L’image était symbolique, dimanche 7 mars. Le Pape François a effectué une visite historique en Irak. Dans la ville de Qaraqosh, des dizaines de milliers de chrétiens étaient présents. Ce voyage a eu lieu cinq ans après que l’État islamique a chassé les chrétiens de cette localité et pillé les églises. Désormais, c’est une certaine renaissance pour cette ville, et au sein des fidèles présents, il y a une immense joie. "On est tellement content qu’il ait pu venir dans notre village", s’exclame une femme. "Notre cité est bénie par la présence du Pape à nos côtés", se réjouit une autre.

"Ne perdez pas l’espérance"



Le Pape François a également écouté les familles des victimes car 50% des habitants de la ville n’ont pas osé revenir. "Même dans les pires moments, rappelez-vous que Jésus est à vos côtés, n’arrêtez pas de croire en vos rêves, ne vous découragez pas, ne perdez pas l’espérance", a-t-il expliqué. Alban Mikozczy était en direct de Bagdad dans le 20h de France 2. "La menace est diffuse mais réelle. Les grands chefs de l’État islamique ont été neutralisés ou ont disparu. Des militants sont pourchassés par l’armée. Mais il y a encore toute la masse de gens chez qui cette idéologie a infusé. Il y a un espoir, mais il est prudent", a conclu le journaliste.

