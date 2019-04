Incendie de Notre-Dame de Paris : le pape suit de près la situation

Si l'incendie de Notre-Dame de Paris a provoqué une émotion planétaire, la réaction du pape François était très attendue. Le souverain pontife suit les événements de très près et il multiplie les messages de soutien. "Il y a quelques minutes, il y a eu une conférence de presse au Vatican avec les principales autorités religieuses. On nous a lu le texte d'un télégramme du pape François", rapporte Alban Mikoczy en duplex depuis Rome (Italie).

"Le courage et le travail des pompiers"

Le Saint-Père y salue "le courage et le travail des pompiers qui sont intervenus pour circonscrire l'incendie". "Je formule le voeu que la cathédrale puisse redevenir, grâce aux travaux de reconstruction et à la mobilisation de tous, ce bel écrin patrimoine de l'humanité", a ainsi communiqué le pape. Plus généralement en Italie ce sont tous les journaux qui faisant une large place à l'incendie de Notre-Dame de Paris.