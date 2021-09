Hongrie : les nombreux différends entre le pape François et le Premier ministre Viktor Orban

Ce dimanche 12 septembre, le pape François fait une visite éclair de quelques heures à Budapest en Hongrie. Il vient célébrer la messe de clôture d'un grand congrès international religieux. Le Saint-Père ne compte pas s'éterniser en Hongrie et ne souhaite surtout pas échanger trop longtemps avec Viktor Orban, Premier ministre hongrois. Le désaccord entre les deux hommes est profond notamment sur la question migratoire.

Le pape François appelle à une vigilance sur l'antisémitisme

Hors de question pour le pape de cautionner le nationalisme hongrois et son échange le plus long sur les terres hongroises fut avec les représentants des différents cultes dans le pays. "L'antisémitisme c'est une mèche qui doit être éteinte et le meilleur moyen de la désamorcer c'est de promouvoir la fraternité", explique le Pape François. En ne restant que quelques heures, ce dernier s'est assuré que Viktor Orban n'instrumentalisera pas sa venue, à quelques mois des élections législatives.