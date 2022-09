Eurozapping : l'ouverture des négociations dans le secteur de la métallurgie en Allemagne

En Allemagne, la négociation a été ouverte dans le secteur de la métallurgie, lundi 12 septembre. À coup de manifestations depuis plusieurs semaines, le premier syndicat du pays exige une hausse de 8 % sur les salaires du secteur. Une épreuve de force avec le patronat, pour qui les salaires ne peuvent plus être augmentés. Le contexte est difficile avec une inflation qui pourrait atteindre 10 % d'ici à la fin de l'année.

L'intervention remarquée du pape François

En Italie, le pape François a fait une intervention remarquée. Devant une délégation d'entrepreneurs réunis à Rome (Italie), le souverain pontife a livré ses réflexions sur la valeur du travail et le partage des richesses. Il a invité les entrepreneurs à être de "bons pasteurs", et non des mercenaires.