Eglise : le pape François pourrait démissionner

Un pape affaibli en fauteuil roulant. Au Canada, le souverain pontife est apparu en moins bonne santé que d'habitude. Il souffre d'une douleur au genou et ne peut se faire opérer. Il a mal supporté une précédente anesthésie générale. Alors, dans l'avion qui le ramène à Rome, il ouvre pour la première fois une porte de sortie : "Je ne crois pas que je puisse conserver le même rythme de voyage qu’auparavant. Je crois qu'à mon âge, je dois me ménager pour pouvoir servir l'Eglise ou au contraire, penser à la possibilité de me mettre de côté". Un pape qui envisage de se retirer, ce n’est pas inédit. C’est arrivé pour la première fois avec Benoît XVI, qui semble avoir ouvert la voie. Le souverain pontife pourrait toujours rester en réduisant le rythme de ses déplacements, mais cela deviendra difficile à tenir. Un pape qui ne voyage plus, c'est une Eglise catholique qui perd de l'influence.

Un consistoire prévu fin août

Reste maintenant à savoir jusqu'à quelle date il restera. Un consistoire est organisé prématurément fin août pour désigner de nouveaux cardinaux, les mêmes qui composent ensuite le conclave lorsqu'il faut désigner un nouveau pape. Un signe parmi d'autres interroge. "Nous savons que juste avant le consistoire prévu fin août, il va se rendre à L'Aquila pour prier sur la tombe de Célestin V. C'est exactement le même geste que son prédécesseur Benoît XVI", explique Frédéric Mounier, ancien journaliste et écrivain. Le pape vient également de reporter un voyage en Afrique, mais il prévoit toujours de s'y rendre plus tard. Il souhaite aussi aller à Kiev, mais le voyage est long et doit se faire essentiellement en train, ce qui risque de se heurter à son état de santé.