Chili : un steward et une hôtesse de l'air chiliens mariés en plein vol par le pape

Le pape a marié en plein vol entre Santiago et Iquique au Chili, jeudi, un steward et une hôtesse de l'air de nationalité chilienne de la compagnie Latam. Les deux tourtereaux s'embrassent après leur union célébrée par le Pape, jeudi 18 janvier 2018. (RADIO FRANCE / MATHILDE IMBERTY)

Le pape a marié, au cours d'un vol entre Santiago et Iquique au Chili, un steward et une hôtesse de l'air, a pu constater, jeudi 18 janvier, l'envoyée spéciale de franceinfo qui suit le déplacement du pape François en Amérique latine. Les époux sont de nationalité chilienne et travaillent pour la compagnie sud-américaine Latam.

Émois sur le vol papal... Le Pape a marié entre Santiago et Iquique un couple chilien de stewart/hôtesse de la compagnie Latam. Mariés civilement depuis huit ans ils ont demandé au Pape de procéder au mariage religieux. L'acte est valide précise le Vatican #PopeInCile pic.twitter.com/E8MzGJvPXF — Mathilde Imberty (@mathildeimberty) 18 janvier 2018

Les deux tourtereaux, au septième ciel, sont mariés civilement depuis huit ans. Ils n'avaient pas pu se marier religieusement à l'époque car l'église où la cérémonie devait avoir lieu avait été détruite dans un tremblement de terre.

Ils ont demandé au pape de procéder à leur union religieuse au cours du vol. François a accepté de le faire : l'acte est valide, précise le Vatican. Le pape a entamé, lundi, une visite de six jours en Amérique latine. Après le Chili, il visitera le Pérou.