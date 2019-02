"C’est un pays musulman, mais nous avons nos églises !": le pape termine sa visite aux Emirats arabes unis, seul pays de la région où la liberté de culte est respectée

Lundi aux Emirats arabes unis, où vivent près d’un millions de catholiques, François, premier pape à mettre le pied dans la péninsule arabique, a prôné la liberté religieuse et condamné la violence perpétuée dans le monde au nom de la religion.

Le pape François a achevé mardi 5 février une visite historique aux Emirats arabes unis par une grande messe en plein air, chose inédite dans un pays qui autorise la pratique de la foi chrétienne tant qu’elle se déroule dans les églises. Un million de catholiques résident aux Emirats, des émigrés essentiellement qui travaillent sur cette riche terre pétrolière. Ici, confirme Eyesa, une jeune Philippine la liberté de culte est réelle.

C’est un pays musulman, mais nous avons nos églises. On a de la chance ! Cela n’a jamais été un problème pour moi. Jusqu’ici tout va bien...Eyesaà franceinfo

La liberté de culte est une chose, la liberté religieuse en est une autre, a pourtant souligné le pape François lundi soir, le regard tourné vers l’ensemble de la Péninsule arabique, Arabie Saoudite comprise : "La liberté religieuse voit dans l’autre un frère véritable. Un frère qu’aucune institution humaine ne peut forcer. Même en son nom."

"La liberté religieuse complète, je ne la vois pas"

L’évêque chargé pour l’Eglise catholique du Qatar, Bahrein, Koweit et de l’Arabie Saoudite, Mgr Camillo Ballin suit le Pape tout en confiant ses doutes. "La liberté religieuse complète, je ne la vois pas, indique l'évêque. Cela voudrait dire que les musulmans, par exemple, seraient libres de changer de religion et ce n’est pas possible. Il y a la liberté de culte : nous sommes dans le berceau de l’islam, aussi permettre qu’il y ait des églises, c’est déjà beaucoup."

Invités exceptionnellement à une messe en plein air, plus de 100 000 fidèles se sont ainsi rassemblés mardi matin au grand stade de la ville.

