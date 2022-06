Vrai ou fake : les critiques envers la fondation de Bill et Melinda Gates sont-elles justifiées ?

franceinfo

Le milliardaire Bill Gates et sa femme Melinda investissent dans plusieurs programmes pour aider à l'éducation, la santé… Pourtant, certains de ses investissements ne contribuent pas au progrès social.

La fondation Bill et Melinda Gates, dotée de près de 50 milliards d'euros, subventionne chaque année l'éducation, le développement et la santé dans le monde. En 2019, Bill Gates se félicitait des dizaines de millions d'enfants qui avaient été vaccinés grâce à sa fondation. Pourtant, les pays en développement ne peuvent pas produire eux-mêmes des médicaments génériques ou des vaccins, car le milliardaire s'oppose à la levée des brevets. Bill Gates assure défendre la propriété intellectuelle et l'innovation.

Le deuxième contributeur le plus important de l'OMS

L'homme d'entreprise s'immisce dans les politiques de santé publique, puisque sa fondation est le deuxième contributeur de plus important de l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Pourtant, en parallèle de ces actions, la fondation Gates investit dans le pétrole, l'armement ou des boissons sucrées et alcoolisées. "On a trouvé que 40 % des investissements avaient clairement des incidences sociétales : pollution, inégalité (…). En d'autres termes, ils contribuaient aux problèmes qu'ils espéraient résoudre", explique Charles Piller, journaliste d'investigation américain pour Science.