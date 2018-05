Volcan Kilauea : des fumées acides menacent les habitants

Rien ne semble pouvoir arrêter la furie du volcan Kilauea. De chaque fissure jaillissent des geysers de lave en fusion. De véritables fleuves de feu dévalent les pentes du volcan. Depuis quelques heures ce mardi 22 mai, un nouveau danger guette les habitants de l'île de Hawaï (États-Unis) : les gaz toxiques. La rencontre entre la lave incandescente et l'océan créée des fumées corrosives et extrêmement nocives. Le phénomène est appelé "laze" en anglais, mot formé à partir de "lava" (lave) et de "haze" (brouillard).

Déjà 2000 personnes évacuées

Les garde-côtes patrouillent aux abords du volcan pour prévenir les occupants des maisons, d'un prochain plan d'évacuation. Déjà 2000 personnes ont dû quitter leur logement. Entré en éruption depuis trois semaines, le Kilauea est l'un des volcans les plus actifs de la planète et l'un des cinq que compte l'île de Hawai, la plus grande de l'archipel.

Le JT

Les autres sujets du JT