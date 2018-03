Voiture autonome : accident mortel aux États-Unis

C'est la seule image de cet accident hors du commun survenu à Tempe (Arizona, États-Unis). La cycliste, une femme de 49 ans, est décédée alors qu'elle traversait la rue en poussant sa bicyclette. Elle est alors heurtée par un véhicule autonome Uber et le chauffeur n'aurait pu reprendre à temps les commandes manuelles. Les images de vidéosurveillance sont en ce moment analysées. "Après les premiers constats, il n'y a pas de signes que le véhicule a ralenti, mais on en saura plus quand tous les éléments de l'enquête auront été complétés", a détaillé Ronald Elcock, le porte-parole de la police de Tempe.

Une technologie en plein essor

L'entreprise Uber a, de son côté, déclaré qu'elle suspendait ses essais afin de collaborer pleinement à l'enquête. Depuis plus de deux ans, la technologie des véhicules autonomes est en plein essor. Le Congrès américain doit d'ailleurs bientôt se prononcer sur le déploiement à grande échelle des voitures autonomes et certaines entreprises sont prêtes à la mettre en place pour 2020.

