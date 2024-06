Visite d'Etat de Joe Biden en France : "Alliés nous sommes, et alliés nous resterons", lance Emmanuel Macron

Le président français a salué l'amitié entre la France et les Etats-Unis, samedi, lors d'un dîner d'Etat à l'Elysée en recevant le président américain Joe Biden et son épouse Jill.

"Nous adorons le rêve américain et vous aimez l'art de vivre à la française. Nous sommes l'un et l'autre jaloux de ce qui nous singularise." Emmanuel Macron a salué l'amitié entre la France et les Etats-Unis, samedi 8 juin, lors d'un dîner d'Etat à l'Elysée en recevant le président américain Joe Biden et son épouse Jill.

"Plus que jamais, vous demeurez nos meilleurs alliés", a lancé le président français. "Alliés nous sommes, et alliés nous resterons. Et ce sont ces valeurs qui, huit décennies plus tard, continuent de nous unir", a-t-il ajouté. La visite d'Etat du couple président américain permet, selon Emmanuel Macron, de "célébrer la vitalité intacte de notre alliance, et cette relation si singulière qui lie nos deux nations, et notre amour, les uns et les autres, pour la liberté".

Les présidents américain Joe Biden et français Emmanuel Macron ont affiché leur unité de vues face aux défis transatlantiques, à commencer par la guerre en Ukraine, et au spectre d'un possible retour de Donald Trump. "Nous nous tenons fermement aux côtés de nos alliés, de la France. Je le répète, nous ne nous déroberons pas", a martelé Joe Biden lors d'une déclaration au côté de son homologue à l'Elysée.