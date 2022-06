Dans les années 1930, le United Palace accueillait les New-yorkais venus se détendre pour une journée. Aujourd’hui, le lieu historique reçoit le Festival du film de Tribeca 2022.

“Personne ne peut acheter ce lieu”

“Avant, les gens venaient, ils voyaient un long-métrage, des feuilletons, des actualités, et cette journée entière de divertissement coûtait 25 centimes. Les gens adoraient venir profiter de l’air conditionné”.

Dans les années 60, lorsque les multiplexes émergent, les cinémas comme le United Palace sont menacés de démolition. Mais en 1969, à la suite de la projection de “2001, l’Odyssée de l’espace”, de Stanley Kubrick, un pasteur nommé Reverend Ike décide de racheter le lieu.

“On a été sauvés dans les années 1960, on est devenus le United Palace et, finalement, en 2016, on a été classés monument historique. Personne ne peut acheter ce lieu et en faire un parking ou un casino.”