VIDEO. Un important trafic d\'écureuils volants démantelé en Floride

Un trafic international d'animaux sauvages, valant plus d'un million de dollars, a été démantelé après plus d'un an d'enquête. La cible : des écureuils volants, aussi appelés petits polatouches. L'histoire commence en janvier 2019 aux États-Unis : les autorités floridiennes, reçoivent un appel anonyme dénonçant des captures illégales d'écureuils volants. En enquêtant, elles réalisent qu'un véritable réseau menace cette espèce protégée. Les écureuils sont en effet capturés pour être vendus à un marchand d'animaux sauvages qui les "blanchit" grâce à son entreprise d'animaux d'élevage. Les petits polatouches sont ensuite transportés dans des voitures de location jusqu'à Chicago par des conducteurs se relayant pour brouiller les pistes. De là, ils s'envolent pour la Corée du Sud, via des entreprises de transport d'animaux de compagnie.

Peu adaptés à la vie domestique

Ce trafic venait alimenter la forte demande d'écureuils volants comme animaux de compagnies en Corée du Sud. Prisés pour leur apparence, ces animaux sauvages sont pourtant peu adaptés à la vie domestique : ils vivent la nuit et peuvent mordre et transmettre des zoonoses.

Au moins 3600 écureuils volants ont été capturés en trois ans, grâce à 10 000 pièges déployés en Floride, engendrant un chiffre d'affaires de plus d'un million de dollars. Sept hommes ont été arrêtés dont le marchand d'animaux sauvages, au cœur de l'opération, qui risque jusqu'à 30 ans de prison.