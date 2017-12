VIDEO. Un homme se jette à l'eau pour secourir une tortue marine

Rob Merlino a bien cru qu'il avait enfin ferré le poisson de ses rêves, lundi 4 décembre, sur la jetée de Venice en Floride, dans le sud-est des Etats-Unis. C'était en réalité une tortue marine, une caouanne, représentante d'une espèce menacée et protégée. Austun Selby, qui se trouvait là, s'est aussitôt jeté à l'eau pour secourir l'infortuné animal, raconte la chaîne locale américaine NBC 5 (en anglais).

La tortue de plus de 100 kg était en difficulté. Elle était prise au piège du hameçon et la ligne s'était entortillée autour de son cou et d'une de ses nageoires. Le sauveteur improvisé a nagé jusqu'à l'animal et a lutté pendant quinze minutes avec le reptile, qui ne se laissait pas faire et entraînait même son secouriste sous l'eau, pour le libérer de ses entraves.

La scène a été filmée depuis la jetée sous un autre angle. L'un des témoins du sauvetage en est persuadé : "Cette tortue serait probablement morte", sans l'intervention de son secouriste.