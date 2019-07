VIDEO. Trois paysages incroyables de l\'Ouest américain

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Le Coyote Buttes North

Des vagues taillées dans la pierre. Voici le spectacle surréaliste qu'offre la réserve naturelle de Coyote Buttes North. À cheval entre l'Utah et l'Arizona, ce parc abrite des formations de grès de toutes formes comme "the Big Mac Rock", "the Alcove", "the North Teepees" et "the Wave", la fameuse vague de pierre.

Cette formation géologique est impressionnante mais extrêmement fragile. Elle est classée "monument national" en 2000 et son accès est strictement réglementé. Seuls 20 visiteurs tirés au sort peuvent accéder au site chaque jour.

Fly geyser

Située dans le désert de Black Rock, dans le Nevada, cette formation de 1,5 mètre doit ses couleurs à des algues thermophiles qui s'épanouissent dans les environnements chauds et humides. Pourtant, la présence de ce geyser au milieu du désert n'est pas tout à fait naturelle.

En 1964, une compagnie d'énergie géothermique a foré un puits mais l'eau qui est sortie n'était pas assez chaude pour l'utilisation qu'elle souhaitait en faire. Elle a donc essayé de reboucher le puits, sans succès. Au fil des années, les minéraux expulsés avec l'eau se sont accumulés jusqu'à former des monticules aux formes étranges.

Bryce canyon

Bryce Canyon est un parc national situé aux États-Unis qui possède une particularité surprenante. Laquelle ? C'est l'endroit sur Terre où l'on trouve le plus de "cheminées de fée".

C'est un océan de roches qui offre un panorama époustouflant. Après des dizaines de millions d'années d'érosion, de gel et de pluie, des milliers de "hoodoos" ou cheminées de fée - de grandes colonnes de pierre colorées de plusieurs dizaines de mètres - se sont formées dans le désert de l'Utah. Sur 145 kilomètres carrés, les visiteurs peuvent y observer de nombreuses cavités et roches aux formes parfois étonnantes.