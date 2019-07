VIDEO. Quand le gourou de la secte NXIVM (Nexium) faisait marquer au fer rouge les esclaves sexuelles de son harem

Pour fêter l’anniversaire de son gourou Keith Raniere, la communauté de la secte NXIVM (prononcer Nexium) lui organise une semaine de fête : "Bon anniversaire à notre visionnaire", déclare la maîtresse de cérémonie. En cadeau, le fondateur de cette organisation, basée dans l’Etat de New York, s’offre des femmes qu’il repère pendant des sorties collectives pour alimenter son harem, soit un groupe d’une douzaine d’esclaves sexuelles.

Sa plus belle conquête est l’actrice américaine Allison Mack, vue notamment dans la série télé Smallville. Keith Raniere se sert alors de sa notoriété comme d’un faire-valoir. Il réalise avec elle des vidéos de propagande diffusées sur Internet pour attirer plus d’adeptes : "Tu vas trouver ton moi essentiel, un être unique", dit-il à la jeune femme qui éponge quelques larmes sous le coup de l’émotion. "C’est quelque chose que j’attendais…" lui répond-elle.

"La femme sur la table criait comme un porc qu’on égorge"

La disciple Allison Mack a peut-être dépassé son maître, car c’est elle qui aurait eu l’idée du marquage au fer rouge des recrues. Son amie l’actrice Sarah Edmondson va faire partie des cobayes. En mars 2018, elle est invitée avec quatre autres jeunes femmes chez Allison, pensant intégrer un groupe secret, l’élite de la secte. C'est en fait le harem du gourou. La comédienne canadienne subit alors ce rituel initiatique qu’elle est la première à dénoncer publiquement.

"Il y avait une forte odeur de chair brûlée, confie-t-elle. Nous étions en pleurs. C’était comme dans un film d’horreur. La femme sur la table criait comme un porc qu’on égorge, comme un animal qu’on marque au fer rouge. Je m’étais engagée, j’avais dit que je le ferais et je l’ai fait, même si tout en moi hurlait 'Sauve-toi de là !'" Sur sa peau désormais, les initiales KR, pour Keith Raniere, arrêté en mars 2018 pour trafic sexuel. Et aussi AM, pour Allison Mack, incarcérée le mois suivant pour l’avoir aidé à recruter des esclaves sexuelles.