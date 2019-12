VIDEO. Profession : chasseur de primes

"Dead or alive", "mort ou vif" ; vous associez sans doute cette formule aux westerns et à la conquête de l’Ouest. Mais aujourd’hui, elle continue d’être placardée partout aux Etats-Unis et constitue l’un des rouages du système judiciaire américain. Ce système de chasse à l’homme encourage la traque des criminels à coups de récompenses financières.

A la télévision, dans la presse, les bâtiments officiels, les supermarchés ou sur Internet, on promet de coquettes sommes à ceux qui permettront d’arrêter les meurtriers, les braqueurs de banque mais aussi les consommateurs de haschich, les tagueurs ou les voleurs de bicyclette.

Des héros familiers

Depuis plus de vingt ans, à la télévision, le programme America's Most Wanted a fait des chasseurs de primes des héros familiers pour les Américains. L’émission se targue d’avoir permis plus de 500 000 arrestations pour quelque 150 millions de dollars de primes versées.

Pour "Envoyé spécial", Olivier Pighetti a parcouru les Etats-Unis aux côtés de ces chasseurs de primes aux méthodes parfois musclées.

Un reportage d’Olivier Pighetti avec Piments Pourpres Productions diffusé dans "Envoyé spécial" le 12 décembre 2019.