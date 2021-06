Interrogé par Brut ce vendredi 25 juin sur la situation des Ouïghours en Chine, le secrétaire d'État américain Antony Blinken a affirmé qu'il était nécessaire d'agir plus sévèrement s'il n'y avait pas d'arrêt des abus. "Je pense qu'il y a au moins une obligation pour la communauté internationale de mettre la lumière sur ce qu'il se passe, de dire haut et fort que ce n'est pas acceptable et d'essayer avec les sanctions, au moins, d'exercer une pression pour peut-être changer la conduite de ceux qui mènent cette politique", a-t-il déclaré.

De la nécessité d'un changement politique ?

Aujourd'hui, Antony Blinken estime qu'il est nécessaire "d'engager" la Chine afin de mener à un "changement politique". "Mais en même temps, nous utilisons les outils que nous avons pour essayer de montrer que cette politique menée par le gouvernement en Chine a un prix pour eux-aussi, et surtout un prix au niveau de leur isolation politique et diplomatique à cause de cette politique et y compris un prix peut-être économique", ajoute-t-il. Pour le secrétaire d'État américain, il ne s'agit pas seulement d'émettre une réponse "simple" : "Hélas ça ne marche pas comme ça."