VIDEO. La chanteuse Bebe Rexha, taille 40, affirme que des stylistes la jugent "trop grosse" pour l'habiller

"Mon équipe a contacté de nombreux stylistes et beaucoup d'entre eux ne veulent pas m'habiller parce que je suis trop grosse." C'est ce que déclare la chanteuse américaine Bebe Rexha, qui s'habille en taille 40, dans une vidéo postée sur Twitter, lundi 21 janvier. Elle s'emporte contre plusieurs stylistes de renom qui ont refusé de la vêtir pour la cérémonie des Grammys.

A 29 ans, la chanteuse est nommée dans la catégorie du meilleur nouvel artiste, l'une des quatre catégories majeures des récompenses de l'industrie américaine du disque.

Im sorry, I had to get this off my chest. If you don’t like my fashion style or my music that’s one thing. But don’t say you can’t dress someone that isn’t a runway size. We are beautiful any size! Small or large! Anddddd My size 8 ass is still going to the Grammys. #LOVEYOURBODY pic.twitter.com/0nqdjXf0Dw