VIDEO. "Je vais vous donner un coup de pied dans les dents" : aux Etats-Unis, une arrestation violente "dégoûte" le chef de la police locale

"Il m'a fait sentir que je n'étais même pas un humain. Comme si j'étais un déchet. Comme si j'étais un animal." L'Américaine Jhasmynn Sheppard, 22 ans, a vécu un cauchemar vendredi 19 avril à Tuscaloosa en Alabama (Etats-Unis). Arrêtée par deux officiers alors qu'elle était au volant de sa voiture, la jeune femme a d'abord été invitée à descendre de son véhicule. Les deux policiers la soupçonnaient d'avoir quitté la scène d'un accident, rapporte CNN (en anglais).

Alors qu'elle demande au policier de ne pas lui passer les menottes, le ton monte. "Vous avez perdu la tête ?" lance-t-il. Puis, la jeune femme est projetée à terre et frappée au visage comme le laisse deviner les bruits de la vidéo. Quelques instants plus tard, cette même vidéo montre la jeune femme assise, menottée et on entend l'un des deux officiers proférer des menaces. "Vous faites autre chose que ce que l'on vous dit maintenant, je vous donne un coup de pied dans les dents, vous m'avez compris ?"

Deux jours en prison

Jhasmynn Sheppard a déclaré avoir été arrêtée pour avoir désarmé un policier, pour avoir résisté à une arrestation et pour des voies de fait, précise CNN. Elle a passé deux jours en prison où elle affirme qu'elle n'a pas été soignée, malgré sa blessure à la tête.

La vidéo a fait réagir le chef de la police de Tuscaloosa, Steve Anderson. "J'ai un sérieux problème avec les commentaires et les menaces qu'ils proféraient parce qu'on apprend pas ça à nos officiers. On ne forme pas nos officiers à faire ces choses-là. Cela a provoqué en moi beaucoup de colère, beaucoup de frustration. J'ai été déçu par ces officiers, je suis dégoûté par ce que j'ai vu et entendu." Des procédures disciplinaires ont été ouvertes à l'encontre des deux policiers qui sont obligés de rester au bureau en attendant les conclusions de l'enquête.