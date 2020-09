VIDEO. Héritière, femme d\'affaires, star des réseaux sociaux… On vous raconte l\'histoire de Kim Kardashian

C'est une star de télé-réalité et des réseaux sociaux, une héritière, une femme d'affaires, une femme engagée, une mère de famille. Sa fortune est estimée à 800 millions d'euros. C'est Kimberly Kardashian.

Kim Kardashian naît en 1980 à Los Angeles et grandit avec ses sœurs Kourtney et Khloé et son frère Rob. Son père, l'avocat Robert Kardashian, a défendu O.J. Simpson, accusé du meurtre de sa femme mais aussi parrain de Kim. Alors qu'elle n'a que 9 ans, ses parents divorcent suite aux infidélités de sa mère, Kris. En 1991, sa mère épouse le champion olympique Bruce Jenner. De leur union naîtront deux filles : Kendall et Kylie. En 2015, Bruce Jenner fera son coming out trans et utilisera dès lors le prénom Caitlyn.

Une sextape qui va tout changer

À 17 ans, elle quitte un lycée catholique pour filles et devient l'assistante de son amie Paris Hilton. En 2006, elle crée avec ses sœurs Kourtney et Khloé la marque de vêtements DASH et ouvre une première boutique en Californie. Deux autres suivront à New York et Miami. Début 2007, un studio de production de films pornographiques sort une sextape d’elle et du chanteur Ray J, son ex petit-ami. Cette vidéo met Kim Kardashian en lumière et sa mère, Kris Jenner, propose à la chaîne E! de créer une télé-réalité sur leur famille : "L'incroyable famille Kardashian". En 2012, elle entame une relation avec son ami de longue date, le rappeur et producteur Kanye West. Le couple se marie en mai 2014. C'est le 3ème mariage de Kim Kardashian. Ensemble, ils auront quatre enfants.

Une femme engagée

Dès 2015, elle commence à se mobiliser pour un plus strict contrôle de la vente des armes à feu aux États-Unis. L'un de ses engagements : la reconnaissance officielle du génocide arménien, pays d'origine de la famille de son père, qu'elle a visité à plusieurs reprises. En octobre 2016, elle est séquestrée, volée et agressée par cinq hommes dans une chambre d'hôtel à Paris. Cet incident sera pour elle un traumatisme. La même année, elle soutient Hillary Clinton en vue de l'élection présidentielle américaine. Le 31 mai 2018, elle rencontre Donald Trump à la Maison Blanche, pour l'alerter sur le sort d'Alice Johnson, en prison depuis 22 ans pour trafic de drogue. Quelques jours plus tard, le président accède à sa requête et Alice Johnson est libérée. À 38 ans, elle entame des études de droit pour devenir avocate et se mobilise pour de nombreux détenus condamnés à tort. En 2019, elle est de retour à la Maison Blanche, pour défendre un projet de loi de réforme du système carcéral et de réinsertion des anciens détenus.

Le 8 septembre 2020, Kim Kardashian annonce l'arrêt de sa télé-réalité familiale après 20 saisons et 14 années de diffusion.