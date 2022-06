brut

Ce couple a braqué 56 banques en Californie, au Texas, et dans l'État de Washington. Libérée en 2011, Carol raconte sa version des faits dans le documentaire “Carol & Johnny” présenté au Festival de Tribeca 2022.

“Quand je l’ai rencontré, je savais qu’il avait fait de la prison au Texas. Mais je croyais aux deuxièmes chances. Si je pouvais revenir en arrière, je ne l’épouserais sûrement pas.” Après une décennie de casses avec Johnny, Carol raconte dans un documentaire le contrôle qu’avait son mari sur elle.

“Je tuerai toute ta famille une personne après l’autre si tu ne m’aides pas”

“Je pense que John était motivé par l’argent. Moi, j’essayais juste de survivre à chaque casse. Je tombais très malade après chacun d’entre eux. Les gens pensent que c’est excitant, mais ce n’est pas excitant du tout. Ce n’est que de la peur à l’état pur.”

Après une dizaine d’années de casses et 56 banques braquées aux Etats-Unis, le couple se retrouve condamné pour quatre braquages et utilisation d'armes lors de crime violent. Johnny écope de 92 ans de prison et Carol de 20 ans.

À sa sortie en 2011, Carol a souhaité se confier sur la pression psychologique que son mari aurait exercée sur elle pendant toutes ces années.

“Il semblerait que John ait élaboré un plan quand il était en prison qui consistait à se marier, souscrire une assurance-vie, puis tuer sa femme. Quand j’ai appris ça, j’ai eu peur. Je vous le dis, ça m’a fait très peur.”