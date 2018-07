VIDEO. "Tu ne me touches pas !" : une serveuse américaine met à terre un client qui venait de lui mettre une main aux fesses

Victime d'une agression sexuelle, la serveuse a décidé de remettre en place un client aux mains balladeuses. La scène remonte au mois de juin, rapporte Vice (en anglais), le 19 juillet. A Savannah, dans l'Etat de Géorgie (Etats-Unis), Emelia Holden, 21 ans travaille quand un client qui lui passe derrière en profite pour lui toucher les fesses.

La jeune femme réagit immédiatement et saisit l'homme par son t-shirt. Elle le met à terre. Emelia Holden a ensuite demandé à ses collègues de contacter la police. L'agresseur a commencé par nier les faits, ignorant sûrement que la scène avait été filmée par une caméra de vidéosurveillance. L'homme a a été placé en détention pour agression sexuelle, il a ensuite été libéré moyennant le paiement d'une caution de 2 500 dollars, selon BuzzFeed (en anglais).

"Je n'ai pas réfléchi, j'ai juste agi"

"Je l'ai regardé dans les yeux et je lui ai dit : 'Tu ne me touches pas, espèce d'enfoiré'", raconte Emelia Holden au journal People (en anglais). Et elle ajoute : "Je n'ai pas réfléchi, j'ai juste agi. Je ne sais pas comment j’ai fait pour agir comme ça Je n'ai jamais fait ça auparavant." Elle explique avoir depuis reçu des dizaines de messages sur Facebook. "Je suis heureuse que d'autres femmes voient ça et sachent qu'on peut se défendre, conclut-elle. On a le droit de porter ce que l'on veut sans avoir à s'inquiéter d'être tripotée."