VIDEO. Etats-Unis : un carambolage monstre sur une autoroute enneigée de l'Iowa

Plus de cinquante véhicules ont été pris dans un carambolage sur une autoroute enneigée dans l'Iowa (centre des Etats-Unis), d'après le site local Des Moines Register (en anglais). L'accident, qui a fait un mort et plusieurs blessés, a eu lieu lundi 5 février près de la ville d'Ames, au nord de la capitale de l'Etat, Des Moines. La police locale a ensuite diffusé ces images, filmées par les caméras de vidéosurveillance.

Chutes de neige et verglas

Des voitures comptent parmi les véhicules accidentés, mais aussi des camions et des bus. A cause des mauvaises conditions météorologiques et des voies verglacées, les conducteurs ne sont pas parvenus à maîtriser leurs véhicules. Ce carambolage monstre fait partie des 185 accidents qui se sont produits lundi sur les routes de l'Etat de l'Iowa entre 9 heures et 21 heures, précise la police, qui recense 8 morts et 10 blessés.