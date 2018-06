VIDEO. Etats-Unis : un agent du FBI fait un salto arrière dans une boîte de nuit et tire accidentellement sur un client

C'est une maladresse qui aurait pu coûter la vie à un spectateur. Un agent du FBI a tiré accidentellement sur un homme à l'intérieur d'une boîte de nuit de Denver (Colorado), a rapporté la chaîne américaine ABC (en anglais), samedi 2 juin.

L'agent, qui s'était lancé dans une chorégraphie énergique sur la piste de danse, a effectué un saut périlleux arrière. Mais en s'exécutant, il a perdu son arme, accroché à sa ceinture. Il a alors tenté de le récupérer, mais a malencontreusement actionné la gâchette et blessé par balle à la jambe un client de l'établissement. La scène a été filmée.

This @FBI agent was dancing at a Denver bar on Saturday night. Did a back flip, gun falls. He picks it up and a round is fired, hitting a man (he’ll be ok.) @DenverPolice investigating. #9News pic.twitter.com/MwV1WpNzAQ