VIDEO. Etats-Unis : Sean Spicer, de la Maison Blanche à la salsa dans "Danse avec les stars"

Après avoir âprement défendu la politique de Donald Trump, sanglé dans un austère costume-cravate, il s'affiche en chemise à jabot vert fluo et pantalon blanc. Sean Spicer, l'ex-porte-parole de la Maison Blanche, est apparu dans la soirée du lundi 16 septembre en danseur de salsa lors d'un show télévisé.

L'homme de 47 ans s'est aligné parmi les concurrents de "Danse avec les stars", une émission de variétés de la chaîne ABC. Sean Spicer a lancé son numéro en tambourinant sur des tam-tams, avant de s'élancer sur la piste au bras d'une danseuse professionnelle, Lindsay Arnold. Le couple a enchaîné au son du tube Spice Up Your Life des Spice Girls. L'ancien porte-parole de la Maison Blanche a fini par une glissade à genoux, les mains tendues en l'air.

S'il n'a apparemment pas impressionné le jury par ses talents de danseur (récoltant une note de 12/30), c'est surtout sa tenue vestimentaire qui a valu à l'ex-responsable de la communication présidentielle des commentaires moqueurs sur les réseaux sociaux. "Plus tôt dans la carrière de Sean Spicer", a commenté un internaute en accompagnant son message de la photo d'un personnage de dessin animé vert fluo. "Le couturier qui a fait le costume a clairement voté pour Hillary [Clinton]", a ajouté une autre.

Earlier in the career of #seanspicer pic.twitter.com/SL1YdKXj7L

The costume designer CLEARLY voted for Hillary. Look at this mess...I love to see it: #SeanSpicer #DWTS #DancingWiththeStars pic.twitter.com/2uU0ntXskn