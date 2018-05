VIDEO. Etats-Unis : elle vit dans sa voiture, et pourtant elle travaille

"Deux mille dollars par mois, ce n'est pas suffisant pour louer une chambre". Danielle a 46 ans, elle vit à Santa Barbara, en Californie (Etats-Unis). Depuis qu'elle a perdu son emploi de comptable en 2012, elle habite avec sa fille dans leur voiture. Aux Etats-Unis, de plus en plus de personnes sont dans sa situation : elles sont sans adresse mais vivent dans un abri.

Si vous me croisiez dans la rue, vous pourriez dire que je suis sans domicile ? Non, je suis propre, je me douche, je travaille, je vais à l’école, je m’occupe de ma fille (...). C’est juste que je vis dans une voiture.