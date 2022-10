Brut.

“Le docteur me dit : ‘Vous comprenez ce qui est en train de se passer ?’ Je réponds : ‘Non, qu’est-ce qu’il se passe ?’ Et lui : ‘Vous êtes en train d’accoucher.’” Kayla Simpson est une jeune Américaine, et a récemment accouché de sa fille Madison Grace. Seulement, elle ne savait pas qu’elle était enceinte, encore 15 minutes avant son accouchement. “Je suis probablement tombée enceinte en février. Mais je n’ai eu aucun symptôme, aucun signe. Mon corps n’a pas changé. J’ai même perdu 13 kg pendant ma grossesse. J’ai eu mes règles tout du long. Donc ce n’était même pas un sujet d’inquiétude pour moi”, explique la jeune femme.

“Je pensais que mon appendice avait éclaté”

Kayla Simpson avait continué sa vie, comme à son habitude, ne se doutant de rien. “La veille, le 6 novembre, j’ai enchaîné deux services au restaurant où je travaille, puis je suis rentrée chez moi. Je me suis réveillée avec de légères crampes. Ça s’intensifiait de plus en plus. Alors, j’ai appelé mon frère et je lui ai dit : ‘Descends chercher maman, j’ai besoin d’aide.’ Pour descendre les escaliers… J’étais en haut et je n’arrivais pas à descendre sans me plier en deux. Alors, ma mère a dit : ‘On va aller aux urgences.’ Je pensais que mon appendice avait éclaté.”

“Quand je suis arrivée, on m’a prise en charge et le docteur est venu me voir. Il a ausculté mon ventre, il a appuyé dessus. (...) On m’a fait une échographie pour voir s’il y avait un kyste ou une hernie et ma mère a vu sur l’écran quelque chose de familier. Elle s’est dit que j’étais peut-être enceinte d’un mois ou deux et que je faisais une fausse couche, parce que je saignais. Soudain, j’ai ressenti la pire douleur de ma vie. J’ai hurlé. Le docteur est arrivé en courant et il a vu la tête du bébé apparaître. Dès l’instant où ma fille est sortie, la douleur s’est arrêtée et ils l’ont posée sur moi. C’est là que j’ai compris que j’avais un bébé et je me suis dit : ‘Waouh !’”, se remémore Kayla Simpson.