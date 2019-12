VIDEO. "Décrochez vos téléphones, et vous recevrez une prime en retour" : quand la télévision américaine offre des récompenses pour dénoncer les délinquants

"... Voici cet homme (...), toujours en fuite, et en tête de liste de nos fugitifs pour ce week-end. Si vous le voyez ou savez où il se trouve, appelez la police, et envoyez l'info à Crime Stoppers. Si cela mène à son arrestation, vous toucherez une prime de 1 000 euros." Nous sommes dans le nord-ouest des Etats-Unis, et cet appel est diffusé à la télévision.

Rien d'"éthiquement condamnable", selon le présentateur

A Seattle, principale ville de l'Etat de Washington, une chaîne a fait de la traque des fugitifs contre rémunération un show hebdomadaire. L'émission collabore avec Crime Stoppers, une association qui incite les citoyens à dénoncer les délinquants en échange d'argent. C'est elle qui paie les primes.

Washington's Most Wanted ("Les [criminels les] plus recherchés de Washington") existe depuis une dizaine d'années, et elle affiche de très bonnes audiences. Son présentateur assume sans complexe son rôle de justicier. David Rose ne voit rien d'"éthiquement condamnable" à "inciter financièrement les gens pour qu'ils aident la police à traquer les criminels".

L'émission se vante de permettre un millier d'arrestations chaque année

Pour le présentateur devenu vedette, il n'y a pas de petites affaires ; c'est même sur les cambriolages que la délation fonctionnerait le mieux. Ce jour-là, David Rose n'a pas hésité à déplacer toute son équipe pour un simple vol de vélo – d'une valeur de 4 500 euros, il est vrai. Crime Stoppers offre 500 euros à qui permettra la capture du voleur, qui a été repéré par une caméra de surveillance.

Et le lendemain de la diffusion... "Notre suspect est en détention, claironne Washington's Most Wanted, le vélo a été retrouvé." Et un téléspectateur s'est enrichi de 500 euros. L'émission se vante de permettre chaque année un millier d'arrestations.

