VIDEO. De l\'école de cinéma financée par sa grand-mère au jury du Festival de Cannes… La vie de Spike Lee

Spike Lee naît en 1957 à Atlanta. Spike est le surnom que lui donne sa mère. Dès son plus jeune âge, sa mère professeure l'initie à l'art et à la littérature africaine-américaine. À 25 ans, il entre à l'école de cinéma de l'Université de New York grâce à l'argent économisé par sa grand-mère. En 1986, son premier long métrage "Nola Darling n'en fait qu'à sa tête" remporte le Prix de la jeunesse de la Quinzaine des réalisateurs. À 32 ans, son troisième long métrage "Do the Right Thing" met en scène les violences policières contre la communauté noire dans le New York des années 80.

À 35 ans, il sort un biopic de l'activiste controversé Malcolm X. En 1996, il convainc la marque New Era de lui fabriquer sa propre casquette rouge de l'équipe de baseball de Yankees. En 2006, il réalise un documentaire dans les ruines de la Nouvelle-Orléans après le passage de l'ouragan Katrina. En 2015, il organise à New York une marche contre les armes à feu qu'il combat depuis de nombreuses années. À 58 ans, il refuse de se rendre à la cérémonie des Oscars pour protester contre l'absence de réalisateurs et d'acteurs noirs dans les nominations. Il milite également pour l'instauration de quotas.

En 2018, son film "BlacKkKlansman" racontant l'histoire vraie d'un policier noir infiltré dans le Ku Klux Klan est critiqué pour son scénario jugé trop politiquement correct. Le film lui permet toutefois de remporter le Grand Prix du Festival de Cannes et son premier Oscar pour le Meilleur scénario adapté.