VIDEO. "Ces nouvelles chaussettes peuvent sauver des vies" : une association américaine lance une campagne choc contre les armes à l'école

C'est la rentrée des classes aux Etats-Unis. Nouvelles chaussures, nouveaux classeurs, nouvelle paire de ciseaux, nouveaux stylos... Les élèves de ce spot publicitaire "Les essentiels de la rentrée", produit par l'association Sandy Hook Promise et mis en ligne mardi 17 septembre, sont fiers de présenter leurs fournitures scolaires. Mais, rapidement, le ton change et un garçon qui parle de ses nouvelles baskets se met à courir dans le couloir, tandis que d'autres enfants paniquent et hurlent, sur fond de détonations.

Une fille se sert de son nouveau blouson, "un incontournable", pour bloquer les portes du gymnase de l'école et empêcher un tireur d'y entrer. C'est l'escalade. Une jeune fille utilise une de ses chaussettes pour faire un garrot à une camarade blessée à la jambe. Elle explique qu'elles peuvent "vous sauver la vie". Le spot s'achève sur une élève cachée dans les toilettes, en pleurs, vantant les mérites de son téléphone, qui lui permet de rester en contact avec sa mère, alors que des pas se font entendre.

"C'est la rentrée, et vous savez ce que ça veut dire", conclut la vidéo, qui connaît un succès grandissant sur les réseaux sociaux depuis sa mise en ligne. L'association Sandy Hook Promise a été créée par des proches de victimes de la tuerie de l'école primaire de Sandy Hook, dans le Connecticut, le 14 décembre 2012. Un jeune homme de 20 ans y avait tué 26 personnes, dont 20 enfants.

En 2016 déjà, l'association avait signé une campagne qui avait fait beaucoup de bruit. Entre 2012 et 2018, 273 fusillades ont été recensées dans des établissements scolaires aux Etats-Unis, dans lesquelles plus de 400 personnes ont été blessées ou tuées.