Alex Dabagh est maroquinier et designer. Passionné par la revalorisation créative, il s’attaque au problème du plastique à New York en recyclant des sacs à usage unique en objets bien plus résistants.

“Chaque sac a sa propre histoire”

“On fait surtout des sacs en cuir, des accessoires de maroquinerie, du garnissage, des composants. On est avant tout des artisans, des designers, des fabricants d’objets de luxe.”

Ces objets, Alex Dabagh les fabrique en récoltant du plastique à usage unique qu’il transforme en un matériau plus résistant. “On a des sacs à pain, à tortillas, du papier bulle, des sacs d’épicerie, des sacs à fruits. Tous ces plastiques souples, on les récupère et on leur donne une seconde vie.”

Depuis 2020, les sacs en plastique à usage unique sont interdits par l’État de New York, où 23 millions de sacs plastique étaient utilisés chaque année.

“J’ai fait le tour des commerces pour récupérer le plastique à la source. On a collecté les sacs dans les magasins de quartier, les pharmacies, partout, en disant : 'Qu’allez-vous faire de votre plastique ? Je peux vous en débarrasser et le revaloriser.'"