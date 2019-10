VIDEO. Californie : 800 000 foyers privés d'électricité en raison des risques d'incendie

Au total, près de deux millions de personnes vont être touchées. Mercredi 9 octobre, la compagnie Pacific Gas & Electric (PG&E) a coupé le courant pour quelque 800 000 foyers dans le nord de la Californie et autour de San Francisco. Objectif : limiter les risques de départ de feu. "La décision de couper l'alimentation électrique répond aux prévisions de temps sec, chaud et venteux, et du risque potentiel d'incendie", a justifié l'opérateur dans un communiqué.

Les coupures, d'une ampleur sans précédent en Californie, pourraient durer plusieurs jours, le temps pour l'opérateur d'inspecter toutes ses installations une fois l'alerte passée, a averti PG&E. Les coupures se dérouleront par phases. La ville de San Francisco ne sera pas directement touchée mais une partie de sa baie devrait être sans courant, y compris certaines zones de la Silicon Valley.

L'opérateur jugé responsable du "Camp Fire"

PG&E est jugé responsable de l'incendie le plus meurtrier de Californie, survenu en novembre 2018. Le "Camp Fire" avait ravagé la petite ville californienne de Paradise, faisant au moins 86 morts et détruisant 18 000 bâtiments. L'opérateur est pointé du doigt pour ses installations vétustes et un entretien insuffisant de la végétation autour des lignes à haute tension.

La société avait été critiquée, à l'époque, pour ne pas avoir coupé l'électricité dans des zones à risque comme d'autres opérateurs le font, avec succès, depuis plusieurs années. Mais elle a aussi été critiquée mercredi pour avoir mis en œuvre ces coupures préventives, qui obligent à fermer écoles, universités et autres lieux publics.