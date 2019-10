VIDEO. Aux États-Unis, un itinéraire propose le road trip parfait dans les Rocheuses

Un road trip de trois semaines dans les Rocheuses ? Cet itinéraire entre les États-Unis et le Canada remonte le long de cette chaîne de montagnes mythique.

L'itinéraire commence à Denver. Après avoir visité la ville, il est possible de s'élancer vers l'ouest, à travers le Wyoming, jusqu'au parc national de Grand Teton. Il est célèbre pour ses imposantes montagnes pouvant culminer à plus de 4000 mètres et à ses eaux translucides

En se dirigeant vers le nord, on arrive ensuite dans l'un des parcs les plus célèbres de la planète : Yellowstone. Ici l'activité volcanique bat son plein avec de nombreux geysers et des sources chaudes. Le parc possède également une faune incroyable, composée notamment de bisons. Après quelques jours à camper, randonner et profiter de la nature, direction le Montana. Au nord de cet État trône un lieu unique : le parc national de Glacier.

Après quelques randonnées au bord des flancs de la montagne, se diriger vers le nord par la "route des cow-boys". À travers les grands ranchs reculés, elle vous conduit jusqu'à Calgary, la plus grande ville de la province d'Alberta. Ensuite, il est possible de se rendre dans le parc de Banff.

Après 3 semaines passées sur les routes, le trajet s'achève à Vancouver.