VIDEO. À Hawaii, les côtes de Nā Pali offrent des paysages à couper le souffle

Kauai est surnommée "l'île jardin" : c'est la plus vieille île habitée de l'archipel. C'est ce décor qu'a choisi Steven Spielberg pour tourner le célèbre Jurassic Park : Le monde perdu. On peut y croiser des montagnes abruptes culminant jusqu'à 1200 mètres et qui plongent vers l'océan Pacifique. Creusées par l'érosion, ces formations volcaniques abritent aussi des falaises, des chutes d'eau et des tubes de lave.

Cette côte fait partie d'un parc national protégé et est totalement inaccessible en voiture. Les seules façons d'y accéder sont l'hélicoptère, le bateau ou un chemin de randonnée appelé Kalalaun Trail et faisant près de 18 kilomètres. L'avantage de cette dernière : elle traverse des paysages fantastiques comme les crêtes de Kaaalahina, la vallée de Kalalau ou encore la plage paradisiaque de Hanakapi'ai.