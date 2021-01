VIDEO. À Brooklyn, des frigos remplis de produits alimentaires en libre accès dans la rue

Des frigos remplis de produits alimentaires frais et nutritifs et en libre accès… Voici une nouvelle façon de lutter contre la précarité et le gaspillage alimentaire. "Il n'y a pas de condition préalable pour se servir dans notre frigo, donc peu importe votre situation financière. Ce frigo est là pour que chacun puisse venir y chercher les produits dont il a besoin", explique Allifer Sabek. Elle et Jes Davis font partie d'un collectif créé lors des manifestations de Black Lives Matter. En novembre 2020, elles ont installé ce réfrigérateur associatif à Brooklyn, dans l'État de New York.

"Tout le monde mérite d'avoir une alimentation saine"

L'impact économique du Covid-19 s'est en effet traduit par une crise nationale de la faim, des millions d'Américains se rendant pour la première fois aux banques alimentaires. Pour garder le frigo bien rempli, le collectif a installé des boîtes de dons dans les commerces de proximité… Depuis le printemps, des dizaines de frigos ont vu le jour aux États-Unis. Le collectif de Jes et Allifer prévoit de déployer d'autres frigos dans les mois à venir.