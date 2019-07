Une panne d'électricité géante plonge une partie de New York dans le noir

Selon le maire de la ville, l'origine de la panne pourrait être liée à un problème de transmission de l'électricité d'une partie de la ville à une autre.

Blackout. Une panne d'électricité géante a privé de courant une partie de Manhattan samedi 13 juillet au soir. La panne a duré quelques heures et a plongé dans l'obscurité des stations de métro, bloqué des ascenseurs et éteint des feux de circulation et enseignes lumineuses de Times Square.



A l'ouest de Manhattan, environ 73 000 usagers ont été privés d'électricité en début de soirée. Le courant a commencé à revenir peu après 22h (heure locale) dans le quartier de Times Square, un rétablissement qui a déclenché une clameur dans les rues, a constaté l'AFP.

Le moment où la lumière revient à Manhattan. Oui l’Américain est très expressif...

Via @NBCNewYork #blackout #newyork

pic.twitter.com/UdQiLrathQ — Cédric Faiche (@cedricfaiche) 14 juillet 2019

Des spectacles annulés

L'origine de la panne "semble être quelque chose qui a mal tourné dans la façon dont ils transmettent l'électricité d'une partie de la ville à une autre pour répondre à la demande", a déclaré à MSNBC le maire de la ville Bill de Blasio.

Dans l'attente du rétablissement du courant, la régie new-yorkaise des transports, la MTA, avait demandé aux voyageurs "d'éviter les stations souterraines" à Manhattan, c'est-à-dire quasiment l'intégralité du réseau. En fin de soirée, elle a indiqué que le trafic revenait progressivement à la normale.

Une bonne soirée pour les food trucks, toujours sur groupe électrogène.

Les New-Yorkais mangent sur les trottoirs, car le quartier des restos, Hell’s Kitchen, est dans le noir.#blackout #newyork pic.twitter.com/Yniy1PrsdT — Cédric Faiche (@cedricfaiche) 14 juillet 2019

La plupart des spectacles de Broadway ont été annulés, notamment les comédies musicales à succès Hamilton ou The Lion King. Au Madison Square Garden, Jennifer Lopez a également dû annuler son spectacle quelques minutes seulement après le début du concert. Elle a posté une vidéo sur Twitter pour s'excuser et annoncer le report du spectacle.

Ironie du sort, la panne est intervenue le jour anniversaire du "Blackout", la coupure d'électricité gigantesque qui avait touché quasiment toute la ville, en 1977. En pleine crise économique, New York avait été le théâtre de pillages et de vandalisme, avec plus d'un millier de commerces touchés. Le courant n'avait été rétabli qu'au bout de 25 heures et après plusieurs centaines d'interpellations.