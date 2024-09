Un soldat américain qui avait fui vers la Corée du Nord condamné pour désertion

La fin d'une histoire improbable. Le soldat américain qui avait fui en Corée du Nord en 2023 a plaidé coupable de désertion devant une cour martiale des Etats-Unis dans le cadre d'un accord, vendredi 20 septembre. Il a écopé d'un an de détention, a annoncé son avocat.

Le 18 juillet 2023, le soldat de deuxième classe Travis King avait franchi la frontière entre la Corée du Sud et la Corée du Nord en se mêlant à un groupe de touristes qui visitait la zone démilitarisée séparant les deux pays. Il avait auparavant passé plus d'un mois en détention en Corée du Sud, après une bagarre en état d'ivresse dans un bar et une altercation avec la police.

Il devait retourner aux Etats-Unis pour y faire face à une commission disciplinaire. Mais au lieu de retourner à Fort Bliss, il était sorti à pied de l'aéroport et avait rejoint une excursion touristique dans la zone démilitarisée, puis franchi la frontière fortifiée, où il avait été arrêté par les autorités du Nord communiste.

Une peine déjà effectuée

La Corée du Nord avait d'abord déclaré que Travis King avait fait défection pour échapper aux "mauvais traitements et à la discrimination raciale au sein de l'armée américaine", avant de l'expulser en septembre 2023. Le soldat a été récupéré par les Etats-Unis, où l'armée l'a accusé de désertion, passible de cinq ans de prison, et d'une série d'autres délits.

Travis King a plaidé coupable pour cinq (la désertion, trois chefs d'accusation pour désobéissance à un officier et l'agression d'un sous-officier) des quatorze délits, selon un accord accepté vendredi par un juge militaire, et a été condamné à un an de détention, à une dégradation au rang le moins élevé de l'armée et au renoncement à sa paie et à ses indemnités. Sa peine ayant déjà été effectuée, avec mention de "bon comportement", il a été libéré, selon la même source. Les autres chefs d'accusation ont été abandonnés.