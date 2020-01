Un masque antipollution connecté dévoilé au CES de Las Vegas

La grande pollution générée par les feux de forêt en Australie a remis la question au cœur des préoccupations. Les difficultés respiratoires concernent l'ensemble des grandes villes.

Une entreprise américaine a donc développé un masque spécial. De chaque côté du masque, des petits ventilateurs ont été installés. Ils permettent de former une poche d'air propre et de garantir à l'usager qu'il respire un air non pollué.



Commercialisation en Corée du Sud

La société qui a élaboré ce masque assure qu'elle est adaptable aux différents types de pollution. Même si c'est différent du trafic routier, les particules dans l'air sont assez grosses, les cendres notamment. Il serait facile de les bloquer. L'objet sera commercialisé en Corée du Sud l'été prochain. Son prix devrait avoisiner les 300 euros.

