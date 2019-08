Un juge américain suspend une loi restrictive sur l'avortement dans le Missouri

Un juge fédéral du Missouri a suspendu temporairement, mardi 27 août, l'application d'une loi très restrictive sur le droit à l'avortement qui devait entrer en vigueur mercredi dans cet Etat conservateur du centre des Etats-Unis.

Le juge, Howard Sachs, a estimé que cette loi interdisant les avortements à partir de la huitième semaine allait à l'encontre de la décision de la Cour suprême américaine qui garantit le droit à l'interruption volontaire de grossesse tant que le foetus n'est "pas viable", soit vers la 24e semaine de grossesse.

La loi, a-t-il expliqué dans ses attendus, "est en conflit avec la décision de la Cour suprême selon laquelle aucune limite législative ou judiciaire sur l'avortement ne peut être mesurée en terme de semaines de développement du foetus". Il n'a en revanche pas bloqué la partie de la loi interdisant les avortements sur la base du sexe, de la couleur ou d'un risque de trisomie 21 pour l'enfant à naître.

"Nous sommes encouragés par la décision de justice qui a confirmé les caractères anti-discrimination de la loi et nous avons hâte de régler les autres problèmes", a réagi sur Twitter le gouverneur républicain Mike Parson.

We sent a strong message that Missouri stands for life, protection of women’s health, and advocates for the unborn with the passage and signing of HB 126.