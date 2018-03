Un jeune athlète français porté disparu à Las Vegas

Mathieu Louisy, hurdleur de 20 ans, est introuvable depuis le 15 mars.

Les proches de Mathieu Loisy sont inquiets. Le jeune hurdleur (athlète qui pratique le saut de haies) de 20 ans, parti à Las Vegas (Etats-Unis) pour suivre un stage et un séminaire sportif d'une semaine, n'a pas donné de nouvelle depuis le 15 mars, rapporte L'Equipe, mardi 20 mars. Son cousin a notamment lancé un appel sur Facebook demandant à partager le message dans lequel il évoque la "disparition inquiétante" du jeune espoir de l'athlétisme français, demi-finaliste aux championnats d'Europe juniors 2017.

Selon L'Equipe, "le dernier contact entre l'athlète et ses proches a eu lieu le 15 mars, quand il a confié au téléphone à sa mère et à sa petite-amie qu'il ne se sentait pas bien. Depuis, son téléphone est éteint et il n'a plus rien posté sur les réseaux sociaux. Louisy était censé rentrer en France ce mardi 20 mars."

Si vous disposez d'informations, veuillez appeler le consulat général de France à Los Angeles (+1 310 235 3200) ou le 911, ou le commissariat de police le plus proche.