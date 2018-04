Un incendie à la Trump Tower de New York fait un mort

Un homme de 67 ans est mort et quatre pompiers ont été blessés.

Un incendie s'est déclaré samedi 7 avril au 50e étage de la Trump Tower de New York. Le sinistre a pu être maîtrisé, mais un homme de 67 ans est mort et quatre pompiers ont été blessés, selon la police et les pompiers de la ville.

L'incendie a débuté à 18 heures, heure locale, au 50e étage de ce gratte-ciel, l'un des plus célèbres de Manhattan et surtout la propriété du président américain, Donald Trump. De nombreux passants ont filmé les flammes et la fumée s'échappant de la façade de verre.

There is a fire right now in Trump Tower. Was small and then something happened where the size doubled in seconds! pic.twitter.com/NnFNHEfJBg — Brian Lawton (@brianlawton9) 7 avril 2018

Donald Trump remercie les pompiers

Selon la police de New York, la personne décédée était un résident de la tour : Todd Brassner. Ce marchand d'art, selon les médias américains, a été retrouvé inconscient et a été transporté à l'hôpital, où il a été déclaré mort.

Quatre pompiers ont par ailleurs été blessés. Mais leurs vies ne sont pas en danger, selon les services de secours de la ville. Donald Trump a rédigé un tweet pour les remercier. "Le feu à la Trump tower est terminé (...) Les hommes (et les femmes pompiers) ont fait un super travail. MERCI !"